В Украине приняли закон о медиа, необходимый для начала переговоров о вступлении в ЕС

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Верховная Рада приняла во втором, окончательном, чтении закон о медиа, сообщил депутат Ярослав Железняк. За его принятие проголосовали 299 депутатов, двое воздержались, против не голосовал никто, еще 30 парламентариев не голосовали.

Новый закон дает больше полномочий Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания, за что его критиковали журналисты и оппозиционеры, отмечают украинские издания.

Так, Национальный совет получил право без решения суда временно, на две недели, блокировать незарегистрированные СМИ, сообщала «Политика страны». Полная блокировка возможна только по решению суда, говорила замглавы комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук.

Как отмечает «Украинская правда», Украина для начала переговоров о вступлении в ЕС должна соответствовать ряду критериев, определенных Еврокомиссией, в том числе требованиям о регулировании медиа.

23 июня лидеры стран Евросоюза во время саммита согласились предоставить Украине, а также Молдове статус кандидатов в ЕС. Президент Украины Владимир Зеленский подал заявку на вступление страны в Евросоюз через несколько дней после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. В июне президент РФ Владимир Путин сказал, что Россия не против вступления Украины в ЕС.

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