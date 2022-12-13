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Композитор Анджело Бадаламенти умер в возрасте 85 лет в своем доме в Нью-Джерси. Об этом написало издание The Hollywood Reporter (THR) со ссылкой на его племянницу Фрэнсис Бадаламенти. Ранее о смерти композитора сообщил его внучатый племянник в . Причина смерти не называется.

Анджело Бадаламенти на сцене театра в отеле «Ace» в Лос-Анджелесе, 1 апреля 2015 года. Kevin Winter / Getty Images

Анджело Бадаламенти наиболее известен своей совместной работой с режиссером Дэвидом Линчем: он написал музыку к «Твин Пиксу», «Синему бархату», «Диким сердцем», «Простой истории», «Малхолланд Драйв», «Шоссе в никуда».

Бадаламенти также сотрудничал с Дэвидом Боуи, Ниной Симон, Полом Маккартни, Ширли Бэсси, Долорес ОʼРиордан и другими музыкантами, отмечает THR.