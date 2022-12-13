Умер Анджело Бадаламенти — автор музыки к «Твин Пиксу» и другим работам Дэвида Линча
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.
Композитор Анджело Бадаламенти умер в возрасте 85 лет в своем доме в Нью-Джерси. Об этом написало издание The Hollywood Reporter (THR) со ссылкой на его племянницу Фрэнсис Бадаламенти. Ранее о смерти композитора сообщил его внучатый племянник в инстаграме. Причина смерти не называется.
Анджело Бадаламенти наиболее известен своей совместной работой с режиссером Дэвидом Линчем: он написал музыку к «Твин Пиксу», «Синему бархату», «Диким сердцем», «Простой истории», «Малхолланд Драйв», «Шоссе в никуда».
Бадаламенти также сотрудничал с Дэвидом Боуи, Ниной Симон, Полом Маккартни, Ширли Бэсси, Долорес ОʼРиордан и другими музыкантами, отмечает THR.