У депутата Госдумы, награжденного медалями самопровозглашенной ДНР, нашли 11 квартир в Киеве

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Украинские правоохранительные органы заподозрили депутата Госдумы РФ в посягательстве на территориальную целостность Украины и финансировании действий для насильственного изменения государственной границы. Об этом сообщается на сайте Национальной полиции Украины.

Имя подозреваемого не называется. Полиция сообщает, что он родился в 1968 году в Мариуполе, в феврале 2022-го вместе с другими российскими парламентариями поддержал решение о российском вторжении в Украину, а власти самопровозглашенной ДНР наградили его медалями «За отвагу» и «За освобождение Мариуполя».

В рамках досудебного расследования в отношении депутата в Киеве прошло восемь обысков. Были изъяты документы, подтверждающие наличие у подозреваемого 11 квартир в столице Украины. Власти страны намерены их арестовать.

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Как отмечает украинские издание «Страна.ua», под описание депутата из сообщения украинской полиции подходит депутат Госдумы от «Единой России» Дмитрий Саблин. В частности, в июле организация ветеранов «Боевое братство», одним из руководителей которой он является, сообщала, что Саблина наградили медалями ДНР «За отвагу» и «За освобождение Мариуполя».

Организация утверждает, что с марта Саблин открывал в Мариуполе гуманитарные центры «Единой России». В конце ноября «Комсомольская правда» выпустила статью о «секретном подразделении „Каскад“ в зоне », где под командованием Саблина служит отряд депутатов-добровольцев из Госдумы и региональных парламентов.

12 декабря Саблин сообщил, что замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко вручил ему орден Мужества. В этот же день награду вручили главе правительства аннексированной Херсонской области Андрею Алексеенко.

Саблин заявил РИА Новости, что у него нет собственности в Киеве. В декларации о доходах депутата за 2021 год нет информации о недвижимости за рубежом. Согласно документу, в России ему принадлежат два земельных участка, два дома, квартира, машиноместо и хозпостройка. У его супруги и ребенка также нет собственности за пределами РФ.

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