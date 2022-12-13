Роскомнадзор заблокировал сайт журнала о моде LʼOfficiel из-за «распространения фейков» о войне в Украине

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту журнала о моде LʼOfficiel, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

Такое решение, заявили в Роскомнадзоре, принято «в связи с распространением на сайте недостоверной информации о проводимой Вооруженными силами РФ специальной военной операции на территории Украины, способах ведения боевых действий, обстрелах и жертвах среди мирного населения».

Какие именно публикации стали причиной блокировки, не уточняется.

LʼOfficiel — один из наиболее известных в мире журналов о моде и стиле жизни, относящийся к так называемым глянцевым изданиям. Российская версия журнала LʼOfficiel появилась в 1990-х годах. Главным редактором российской версии журнала 13 лет была Эвелина Хромченко, а с 2014-го по 2018-й годы этот пост занимала Ксения Собчак. LʼOfficiel также издается в Украине, доступ к украинскому сайту журнала из России был закрыт вскоре после начала войны.

Читайте также

Ровно 10 лет назад в России появился реестр запрещенных сайтов. Это стало началом интернет-цензуры Вот как мы дошли от «защиты детей» до «дискредитации армии». Цепочка событий

Читайте также

Ровно 10 лет назад в России появился реестр запрещенных сайтов. Это стало началом интернет-цензуры Вот как мы дошли от «защиты детей» до «дискредитации армии». Цепочка событий