Роскомнадзор заблокировал сайт журнала о моде LʼOfficiel из-за «распространения фейков» о войне в Украине
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Роскомнадзор ограничил доступ к сайту журнала о моде LʼOfficiel, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.
Такое решение, заявили в Роскомнадзоре, принято «в связи с распространением на сайте недостоверной информации о проводимой Вооруженными силами РФ специальной военной операции на территории Украины, способах ведения боевых действий, обстрелах и жертвах среди мирного населения».
Какие именно публикации стали причиной блокировки, не уточняется.
LʼOfficiel — один из наиболее известных в мире журналов о моде и стиле жизни, относящийся к так называемым глянцевым изданиям. Российская версия журнала LʼOfficiel появилась в 1990-х годах. Главным редактором российской версии журнала 13 лет была Эвелина Хромченко, а с 2014-го по 2018-й годы этот пост занимала Ксения Собчак. LʼOfficiel также издается в Украине, доступ к украинскому сайту журнала из России был закрыт вскоре после начала войны.