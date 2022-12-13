Несколько стран ЕС выступили против предложения Макрона о гарантиях безопасности для России

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Несколько стран Евросоюза предприняли после заявления президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости предоставления России гарантий безопасности после завершения войны в Украине. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, против предложения Макрона выступили Латвия, Литва, Эстония, Словакия и Польша. Reuters пишет, что стран, несогласных с заявлением президента Франции, может быть еще больше, в частности, неизвестна официальная позиция председательствующей в Совете ЕС Чехии, которая помогла с организацией демарша.

Согласно источникам агентства, на прошлой неделе Чехия разослала проект демарша, в котором идея переговоров с Россией о гарантиях безопасности подверглась критике. По мнению авторов проекта, предыдущий опыт работы с РФ в вопросах европейской безопасности показал, что целью Москвы является разделение и ослабление Европы.

В начале декабря президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу TF1 затронул тему будущей архитектуры безопасности в Европе. В частности, он напомнил об опасениях России по поводу того, что НАТО «придет к ее дверям», а также заявил, что ЕС должен быть готов к тому, что эта тема вновь вернется в повестку после завершения войны. Позднее представитель президента Франции сказал, что комментарий Макрона был вырван из контекста.

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