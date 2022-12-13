«Коммерсант»: Китай запретил поставки в Россию «стратегически важных» процессоров Loongson

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Правительство Китая запретило поставки в РФ процессоров Loongson на собственной архитектуре LoongArch, пишет «Коммерсант».

Запрет мотивирован тем, что технология признана стратегически важной для страны, поскольку используется в военно-промышленном комплексе КНР.

Источники газеты заявили, что запрет на поставки будет распространяться и на другие страны, однако в случае с Россией это более чувствительный вопрос, поскольку ряд отечественных производителей электроники уже тестировали китайские процессоры на случай блокировки каналов параллельного импорта, по которым поставляются процессоры американских компаний Intel и AMD.

Один из экспертов, опрошенных журналистами, считает, что наладить массовый выпуск отечественной электроники на китайских процессорах будет сложнее, чем находить способы поставки американских чипов. К тому же, по его словам, китайские решения пусть и опережают отечественные разработки, все же уступают в эффективности американским процессорам.

После начала войны в Украине сотни иностранных компаний сократили или вовсе остановили деятельность на российском рынке, в частности, два крупнейших производителя процессоров AMD и Intel полностью остановили поставки своей продукции в Россию.

В конце марта правительство России узаконило параллельный импорт ряда товаров, включая процессоры AMD и Intel, таким образом для их ввоза в РФ больше не нужно разрешение правообладателя.

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