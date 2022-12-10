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В Москве в усадьбе Лопухиных, принадлежащей Пушкинскому музею, утром 10 декабря произошел пожар. МЧС сообщило о локализации пожара.

Согласно сообщению МЧС, загорелось перекрытие между вторым этажом и чердаком. По данным «Интерфакса», перекрытие обрушилось.

В ходе тушения пожара пострадал пожарный.

Причиной пожара в усадьбе, закрытой на реконструкцию, могло быть короткое замыкание, пишет «Интерфакс».

Усадьба, построенное в первоначальном виде еще в XVII веке, была предметом тяжбы между правительством РФ и центром Рерихов, который располагался там с конца 1980-х. В 2017 году музей Рериха вынудили освободить здание. В 2019-м усадьба была передана в пользование Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина.