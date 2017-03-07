В центре Рерихов прошли обыски, изъято 200 экспонатов. Главное

7 марта в Международном центре-музее художников Николая и Святослава Рерихов в Москве прошли обыски — из залов вывезли 200 экспонатов музея, в том числе редкие картины династии Рерихов. Центр подозревают в «финансировании из средств, выведенных преступных путем» из обанкротившегося Мастер-банка. Однако сотрудники музея считают, что министерство культуры с помощью полиции пытается отнять у них здание. «Медуза» рассказывает, что известно о происходящем вокруг центра.

Утром 7 марта, сотрудников Международного центра Рерихов вызвали в здание музея — в связи с обыском. На территорию музея приехали представители МВД, включая сотрудников ОМОНа — всего около 60 человек. Следователи изъяли около 200 экспонатов музея — по словам вице-президента центра Александра Стеценко, это не только картины, но дневники, рукописные архивы семьи Рерихов и даже компьютеры научного отдела. В разговоре с «Медузой» сотрудники музея подчеркнули, что никаких юридических оснований для проведения обыска им предоставлено не было.

По данным пресс-службы Минкультуры, обыск проводился в рамках следствия по делу о банкротстве Мастер-банка, который до 2013 года был основным спонсором центра Рерихов. В ходе обыска были изъяты, в частности, девять картин, которые подарил центру бывший глава Мастер-банка Михаил Булочник. По данным МВД, изъятые картины Николая и Святослава Рерихов были куплены предпринимателем на похищенные у банка средства. Ранее вице-президент центра Александр Стеценко рассказывал, что многочисленные произведения Рерихов были преподнесены в дар центру Рериха без каких-либо оговорок. Он называл меценатство Булочника «гражданским подвигом». Теперь же следствие подозревает, что центр Рериха финансировался средствами, полученными преступным путем.

В 2015 году на Михаила Булочника было заведено дело по преднамеренному банкротству — якобы руководство Мастер-банка выдавало заведомо невозвратные кредиты как физическим, так и юридическим лицам. Потом дело переквалифицировали на статью о мошенничестве. После того как Мастер-банк был лишен лицензии, Булочник покинул Россию, его заочно арестовали и объявили в международный розыск. Изъятые 7 марта в музее Рериха произведения искусства признали вещественными доказательствами по делу бизнесмена.

В центре Рерихов убеждены, что министерство культуры пытается отобрать у центра здание в центре Москвы и наследие Рерихов. Об этом говорило и руководство музея, и его рядовые сотрудники. «Задача министерства культуры — разрушить международный центр как общественную организацию и создать на его месте государственный музей семьи Рерихов. Об этом не раз говорилось на различных коллегиях министерства культуры», — рассказал «Медузе» волонтер центра Алексей Петров. «Конечно, это [обыски в усадьбе] связано с решением материального спора. У нас в понедельник суд по выселению. Это решение разрушить музей», — говорит Александр Стеценко.

Борьба центра Рерихов и министерства культуры за здание усадьбы Лопухиных в Малом Знаменском переулке продолжается около двадцати лет. В 2016 году Росимущество распорядилось передать усадьбу Лопухиных в управление Государственного музея Востока. Центр Рерихов пытался оспорить это решение в суде, но безуспешно. Кроме того, летом 2016 года заместитель министра культуры РФ Владимир Аристархов инициировал проверку центра на экстремизм и статус иностранного агента. В ходе проверки Минюст не выявил никаких признаков экстремизма, но обнаружил ряд мелких нарушений — например, задержки зарплат сотрудникам.