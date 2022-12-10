В Крыму произошел пожар в казарме. Есть информация о погибших

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

В Крыму в поселке Советское произошел пожар в казарме, сообщают телеграм-каналы, посвященные событиям на полуострове.

Канал «Крымский», выступающий с пророссийских позиций, со ссылкой на источник в правительстве Крыма пишет о гибели двух человек; около 200 военнослужащих после пожара, как утверждается, были переселены. Согласно этому сообщению, причиной пожара стало «неосторожное обращение с огнем».

Канал «Крымский ветер», выступающий в поддержку Украины, утверждает, что в казармах жили мобилизованные.

Официальных сообщений о пожаре к моменту публикации новости не было.

Читайте также

Война Двести девяностый день

Читайте также

Война Двести девяностый день