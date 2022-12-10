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В Дрездене произошла стрельба. Предположительно, подозреваемый взял заложников в торговом центре

Источник: Deutsche Welle

В Дрездене вооруженный мужчина, предположительно, взял заложников в торговом центре в центре города, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на полицию.

Таблоид Bild утверждает, что утром 10 декабря подозреваемый застрелил пожилую женщину, после чего открыл огонь по офису местной радиостанции, а затем ворвался в торговый центр Altmarktgalerie и забаррикадировался в магазине сети DM.

Данных о личности подозреваемого пока нет.

Торговый центр и распложенная поблизости рождественская ярмарка Штризельмаркт закрыты, заявили в полиции.

Новость дополняется.