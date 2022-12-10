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Американский спортивный журналист Грант Уол умер во время матча Нидерланды — Аргентина на чемпионате мира по футболу в Катаре.

По словам сидевших рядом с ним репортеров, Уолу стало плохо во время дополнительного времени. Журналисты позвали на помощь и работники экстренных служб «очень быстро» прибыли на место и попробовали оказать ему первую помощь. Как следует из слов организаторов турнира, журналиста отправили в больницу, однако спасти его не удалось.

Федерация футбола США и президент ФИФА Джанни Инфантино выразили соболезнования родным и близким Гранта Уола.

Как пишет Associated Press, 49-летний Грант Уол был одним из самых известных американских журналистов, специализирующихся на футболе. Это был восьмой чемпионат мира, который он освещал. Он открыто критиковал организаторов турнира, обвиняя в безразличии по отношению к смертям рабочих, трудившихся на строительстве объектов для ЧМ.

В последние дни Грант жаловался на плохое самочувствие и дискомфорт в груди.

В начале турнира Уола не пустили на стадион в футболке с радужной символикой, которую он надел в поддержку ЛГБТ, и был задержан на 25 минут. Позже ФИФА принесла ему извинения.

Брат журналиста Эрик, открытый гомосексуал, заявил, что считает смерть Уола убийством. По его словам, Грант Уол рассказывал ему об угрозах.

Твит Гранта Уола о том, что его не пустили на стадион