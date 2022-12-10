Американский спортивный журналист умер во время матча Нидерланды — Аргентина в Катаре
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Американский спортивный журналист Грант Уол умер во время матча Нидерланды — Аргентина на чемпионате мира по футболу в Катаре.
По словам сидевших рядом с ним репортеров, Уолу стало плохо во время дополнительного времени. Журналисты позвали на помощь и работники экстренных служб «очень быстро» прибыли на место и попробовали оказать ему первую помощь. Как следует из слов организаторов турнира, журналиста отправили в больницу, однако спасти его не удалось.
Федерация футбола США и президент ФИФА Джанни Инфантино выразили соболезнования родным и близким Гранта Уола.
Как пишет Associated Press, 49-летний Грант Уол был одним из самых известных американских журналистов, специализирующихся на футболе. Это был восьмой чемпионат мира, который он освещал. Он открыто критиковал организаторов турнира, обвиняя в безразличии по отношению к смертям рабочих, трудившихся на строительстве объектов для ЧМ.
В последние дни Грант жаловался на плохое самочувствие и дискомфорт в груди.
В начале турнира Уола не пустили на стадион в футболке с радужной символикой, которую он надел в поддержку ЛГБТ, и был задержан на 25 минут. Позже ФИФА принесла ему извинения.
Брат журналиста Эрик, открытый гомосексуал, заявил, что считает смерть Уола убийством. По его словам, Грант Уол рассказывал ему об угрозах.