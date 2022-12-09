В торговом центре «Мега Химки» произошел пожар. Один человек погиб

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Обновление: В ТЦ «Мега Химки» при пожаре погиб один человек. «Мужчина, возможно охранник. Его тело обнаружено при проведении разведки», — сообщили «Интерфаксу» в экстренных службах.

В торговом центре «Мега Химки», расположенном в Московской области рядом с МКАД, около 06:00 9 декабря начался пожар на территории строительного гипермаркета OBI.

По данным «Интерфакса», к 08:00 площадь пожара составляла 17 тысяч квадратных метров. Обрушилась крыша здания на площади в несколько тысяч квадратных метров.

Тушение пожара затрудняют взрывы лакокрасочной продукции, находящейся в OBI, но к 8:25, как объявили в МЧС, пожар удалось локализовать.

Основной версией пожара, сообщили РИА Новости источники в экстренных службах, считается поджог. В свою очередь собеседник «Интерфакса» из экстренных служб заявил, что поджог рассматривается в качестве одной из версий произошедшего, но не исключаются и другие возможные причины пожара, «включая технические — короткое замыкание в электросети».

Пожарные, как сообщили в региональном управлении МЧС, приехали в горящий магазин через 20 минут после срабатывания пожарной сигнализации, что, как отмечает Baza, является нарушением — по регламенту пожарные должны приезжать за 10 минут.

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