Российские банки дали мобилизованным отсрочки по кредитам на 45 миллиардов рублей

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Призванные на войну в рамках мобилизации и члены их семей получили отсрочку по кредитам на сумму 45 миллиардов рублей. Об этом, сообщает РИА Новости, заявил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута.

По его словам, на конец октября банки и микрофинансовые организации получили более 100 тысяч заявлений на кредитные каникулы от мобилизованных и членов их семей.

Банки, подчеркнул он, добросовестно выполнили и выполняют возложенные на них обязанности в предоставлении кредитных каникул военнослужащим, и на первоначальном этапе были только сложности с фиксацией статуса мобилизованного.

«Нагрузка, если говорить о деньгах в 45 миллиардов рублей, невысокая, банки спокойно справляются, а механизм (кредитных) каникул был хорошо отработан в период ковида», — добавил Мамута.

В конце ноября «Коммерсант» писал о многочисленных жалобах на отказы и ошибки банков при оформлении кредитных каникул для мобилизованных и членов их семей. Среди прочих, обратило внимание издание, на форуме Banki.ru на сложности с оформлением кредитных каникул жаловались клиенты Сбербанка, ВТБ, Тинькофф-банка, Альфа-банка и других. В банках, с которыми связалась газета, ссылались на «технические причины» и говорили о «единичных случаях», при этом опрошенные «Коммерсантом» юристы отмечали, что программа кредитных каникул недоработана.

Законопроект о кредитных каникулах для мобилизованных внесли в Госдуму 23 сентября — через два дня после объявления мобилизации в России. 7 октября президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий закон, согласно которому до 31 декабря 2023 года военнослужащие или члены их семей могут обратиться в банк за кредитными каникулами при условии, что договор о кредите был заключен до мобилизации или заключения контракта с Минобороны. Если военный погибнет или в результате ранения получит инвалидность I группы, его обязательства по кредиту прекращаются.