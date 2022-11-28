Мобилизованные и их родственники столкнулись с отказами и ошибками при оформлении кредитных каникул

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В ноябре мобилизованные и их родственники начали активно жаловаться на отказы и ошибки банков при оформлении кредитных каникул. На рост отзывов на «недобросовестный подход» банков на форуме Banki.ru обратила внимание газета «Коммерсант».

Среди прочих на отказы и ошибки пожаловались клиенты Сбербанка, ВТБ, Тинькофф-банка, Альфа-банка и других.

Так, автор одного из отзывов рассказал, что из-за мобилизации отца пытался добиться каникул по его кредиту, но «банк игнорировал запросы в чате, а на горячей линии бросали трубку». В другом отзыве говорится, что банк сначала принял документы, но в итоге отказал.

Еще один клиент сообщил, что ему одобрили каникулы по кредиту, однако в личном кабинете до сих пор не изменен график платежей, «горит просрочка и капают пени».

В ВТБ, ХКФ-банке и МТС-банке объяснили проблемы с каникулами для мобилизованных «техническими причинами». В Сбербанке сообщили, что в пиковые периоды начала октября «были возможны единичные отказы», связанные со сложностями оформления доверенностей, но «сейчас острота проблемы отсутствует».

Опрошенные «Коммерсантом» юристы считают, что программа кредитных каникул недоработана, поэтому банки могут свободно отказывать клиентам.

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Законопроект о кредитных каникулах для мобилизованных внесли в Госдуму 23 сентября — через два дня после объявления мобилизации в России. Позже его расширили на всех участников войны в Украине. 7 октября президент РФ Владимир Путин подписал принятый парламентом закон.

Согласно документу, до 31 декабря 2023 года военнослужащие или члены их семей могут обратиться в банк за кредитными каникулами при условии, что договор о кредите был заключен до мобилизации или заключении контракта с Минобороны. Если военный погибнет или в результате ранения получит инвалидность I группы, его обязательства по кредиту прекращаются.

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