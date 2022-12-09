Предполагаемая мать детей Шойгу, заработавшая миллионы на контрактах Минобороны России, проиграла суд об аннулировании вида на жительство в Литве

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Окружной административный суд Вильнюса признал законным решение департамента миграции МВД Литвы лишить вида на жительство Елену Каминскас (Шебунову). Об этом сообщает Литовское национальное радио и телевидение (LRT) со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд признал законность не только лишения Елены Каминскас вида на жительство, но и других введенных в отношении нее Департаментом миграции запретов. Как уточняет LRT, речь идет о запрете на въезд в Литву на 5 лет, а в страны Шенгенской зоны — на 3 года.

От развернутых комментариев в пресс-службе суда отказались, сославшись на то, что рассмотрение иска проходило в закрытом для публики режиме. Решение может быть оспорено в Верховном административном суде Литвы.

Предполагается, что в ближайшее время будет рассмотрен вопрос и о гражданстве супруга Елены Каминскас — Адолфаса Каминскаса. Он в дополнение к литовскому гражданству получил российское, но, как пишет LRT, так и не предоставил властям Литвы никакого подтверждения права на два гражданства, что является нарушением.

LRT и издание называют Елену Каминскас (Шебунову) матерью двух внебрачных детей министра обороны РФ Сергея Шойгу. По данным LRT, ее младшая дочь от Шойгу получила литовского гражданство — ребенка удочерил Адолфас Каминскас, за которого вышла замуж Шебунова.

The Insider писал, что у Елены Шебуновой, когда-то работавшей бортпроводницей летного отряда МЧС, были многолетние близкие отношения с Сергеем Шойгу — главой МЧС, а затем министром обороны. Шебунова во время романа с Шойгу, по данным издания, стала владелицей компаний, которые получали многомиллионные контракты от МЧС и Минобороны; эти фирмы занимались обеспечением питания и поставкой строительных материалов.

У Адолфаса Каминскаса, по данным LRT, была небольшая компания по продаже мопедов, а после брака с Шеьуновой он стал владельцем российской фирмы с уставным капиталом в миллион рублей, а также стал инвестором компаний, занимающихся многомиллионными девелоперскими проектами в Литве. Литовские активы, как выяснило LRT, Каминскас продал после начала войны России с Украиной.

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