LRT: Предполагаемая мать детей Шойгу, заработавшая миллионы на контрактах Минобороны, судится с Литвой из-за аннулирования вида на жительство

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Российская предпринимательница Елена Каминскас (Шебунова), которую издание The Insider называет матерью внебрачных детей Сергея Шойгу, состоит в браке с гражданином Литвы и судится с литовским правительством из-за аннулирования ее вида на жительство. Об этом 16 октября сообщило Литовское национальное радио и телевидение (LRT).

По информации журналистов, департамент государственной безопасности Литвы счел угрозой национальной безопасности пребывание Каминскас в республике.

Из публикации LRT следует, что трое из четырех детей Елены Каминскас, в том числе и предполагаемая дочь Сергея Шойгу, — граждане Литвы. Официально эта информация не подтверждена.

Другое расследование о Елене Каминскас 16 октября выпустили The Insider и литовское издание Siena. В нем говорится о том, что ее муж Адолфас Каминскас, который ранее владел небольшим бизнесом по продаже мопедов, после брака с Шебуновой стал владельцем российской фирмы с уставным капиталом в миллион рублей, а также стал инвестором компаний, занимающихся многомиллионными девелоперскими проектами в Литве. По данным журналистов, после российского вторжения в Украину Каминскас, получивший гражданство РФ, продал свои литовские активы.

Согласно публикациям The Insider, у Елены Шебуновой, работавшей бортпроводницей летного отряда МЧС, в 2000-е и 2010-е годы был роман с Сергеем Шойгу — министром обороны РФ, который в 1994–2012 годы возглавлял МЧС. Утверждается, что в 2001-м и 2008 году она родила от министра детей.

В этот период Шебунова, как пишет издание, стала владелицей компаний, которые получали многомиллионные контракты от МЧС и Минобороны; эти фирмы занимались обеспечением питания и поставкой строительных материалов. В 2015 году Шебунова купила поместье в подмосковном поселке Жуковка, стоимость которого The Insider оценивает в полтора миллиарда рублей. В 2020 году она подарила эту недвижимость Адолфасу Каминскасу; в 2022-м он, по данным журналистов, вернул ее жене.

Жену Сергея Шойгу зовут Ирина Шойгу. У них двое детей — Юлия и Ксения. Информация о том, что у министра есть внебрачные дети от Елены Каминскас, официально не подтверждена.

Сергей Шойгу с 2022 года находится под санкциями Евросоюза, США и других стран Запада.

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