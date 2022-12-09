Bloomberg: премьер-министр Индии отказался от ежегодной встречи с Путиным из-за его угроз применить ядерное оружие в Украине

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди отказался проводить ежегодную личную встречу с президентом России Владимиром Путиным после того, как Путин пригрозил применить ядерное оружие в войне против Украины, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Высокопоставленный чиновник, знакомый с этим вопросом, сказал, что «отношения между Индией и Россией остаются прочными, но трубить о дружбе на данном этапе может быть не выгодно для Моди».

За последние два десятилетия руководители России и Индии встречались 21 раз, отметило агентство.

Владимир Путин регулярно угрожает применением ядерного оружия. 24 февраля, во время обращения к россиянам в связи с началом войны, президент России заявил, что тех, кто решит вмешаться в происходящее, ждет ответ, с которым они «в своей истории еще никогда не сталкивались». В сентябре Путин заявил, что при угрозе территориальной целостности Россия применит «все имеющиеся в распоряжении средства».

После полномасштабного российского вторжения в Украину и введения западных санкций Россия постаралась переориентировать экспорт на не поддержавшие санкции страны. Товарооборот с Индией вырос на 310%, с Турцией — на 198%, с Китаем — на 64%. При этом, как выяснила The New York Times, товарооборот с некоторыми странами ЕС также вырос: с Бельгией — на 81%, с Испанией — на 57%.

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