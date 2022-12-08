Суд в Петербурге запретил телеграм-каналы, «морально разлагающие граждан». Среди них — «Останови вагоны» и «Горюшко», публикующий данные о погибших на войне
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Дзержинский суд Петербурга постановил запретить ссылки на десять телеграм-каналов с информацией, которая «морально разлагает граждан РФ и способствует утрате нравственных критериев», сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
Решение было вынесено по итогам рассмотрения административного иска военной прокуратуры Санкт-Петербургского гарнизона.
В пресс-релизе говорится, что паблики, к которым у прокуроров возникли претензии, деморализуют граждан, призывают военнослужащих к дезертирству, оскорбляют представителей власти, а также собирают персональные данные военных, участвующих в «спецоперации», и членов их семей.
Названия телеграм-каналов в сообщении не приводятся. «Медиазона» связалась с руководительницей пресс-службы судов Петербурга Дарьей Лебедевой, и та назвала пять из десяти запрещенных судом ссылок. Это:
- телеграм-канал «Горюшко», публикующий информацию о потерях на войне в Украине;
- телеграм-канал антивоенного движения «Останови вагоны», который сообщает о поджогах военкоматов, диверсиях на железной дороге и других акциях против вторжения России в Украину;
- телеграм-канал «Омерзительные рашисты», публикующий фотографии мертвых российских солдат;
- новостной паблик «Украина Сейчас: новости, война, Россия»;
- аккаунт пользователя телеграма с ником MANUSIA PRIBULAN.