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Дзержинский суд Петербурга постановил запретить ссылки на десять телеграм-каналов с информацией, которая «морально разлагает граждан РФ и способствует утрате нравственных критериев», сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Решение было вынесено по итогам рассмотрения административного иска военной прокуратуры Санкт-Петербургского гарнизона.

В пресс-релизе говорится, что паблики, к которым у прокуроров возникли претензии, деморализуют граждан, призывают военнослужащих к дезертирству, оскорбляют представителей власти, а также собирают персональные данные военных, участвующих в «спецоперации», и членов их семей.

Названия телеграм-каналов в сообщении не приводятся. связалась с руководительницей пресс-службы судов Петербурга Дарьей Лебедевой, и та назвала пять из десяти запрещенных судом ссылок. Это:

телеграм-канал «Горюшко», публикующий информацию о потерях на войне в Украине;

телеграм-канал антивоенного движения «Останови вагоны», который сообщает о поджогах военкоматов, диверсиях на железной дороге и других акциях против вторжения России в Украину;

телеграм-канал «Омерзительные рашисты», публикующий фотографии мертвых российских солдат;

новостной паблик «Украина Сейчас: новости, война, Россия»;

аккаунт пользователя телеграма с ником MANUSIA PRIBULAN.

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