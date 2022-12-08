ООН включила Россию в пятерку стран по темпам распространения ВИЧ. В Минздраве РФ это назвали «пропагандистской провокацией»

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Министерство здравоохранения РФ назвало не соответствующими действительности данные Объединенной программы ООН по по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) о том, что Россия вошла в первую пятерку стран мира по темпам распространения ВИЧ-инфекции.

Согласно отчетам ЮНЭЙДС и Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), по итогам 2021 года на Россию пришлось 3,9% из 1,5 миллиона новых случаев заражения ВИЧ в мире. По этому показателю Россию обогнали только Южная Африка (14% всех новых случаев ВИЧ), Мозамбик (6,5%), Нигерия (4,9%) и Индия (4,2%).

В Минздраве РФ заявили, что эти данные являются «очередной пропагандистской провокацией, направленной против нашей страны». По мнению ведомства, приведенные сведения «произвольно и тенденциозно интерпретируют цифры из различных источников, накапливающих информацию о распространении эпидемии ВИЧ/СПИД за разные годы наблюдений».

«Несмотря на очевидные успехи российской медицины, все чаще наблюдаются попытки подтасовки статистических данных по ситуации с ВИЧ-инфекцией в нашей стране, — говорится в пресс-релизе министерства.

Минздрав привел собственные данные, согласно которым по итогам 2021 года в России насчитывалось 851 754 человека, живущих с ВИЧ (около 0,58% населения страны).

Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в России уверенно снижается: на 6,8% в 2019 году по сравнению с 2018 годом, на 24,8% в 2020 году по сравнению с 2019 годом, на 2,0% в 2021 году по сравнению с 2020 годом. Суммарно заболеваемость с 2018 по 2021 год снизилась на 31,4%, с 58,6 до 40,2 на 100 тысяч населения. В то же время улучшение качества и продолжительности жизни пациентов приводит к их «накоплению» в контингентах. Однако уровень такого накопления не носит резкий характер.

Также в заявлении Минздрава отмечается, что в России зафиксирован один из самых высоких в мире охватов тестированием на ВИЧ — он составляет почти 30% населения страны. В 2021 году тесты на ВИЧ сделали 42 миллиона человек, сообщили в министерстве.

Как работают с данными в Минздраве

Минздрав ставит целевые показатели по улучшению здоровья россиян. А когда не достигает их — манипулирует статистикой или просто «забывает» о прежних целях Главное из расследования фонда «Вместе против рака»

Как работают с данными в Минздраве

Минздрав ставит целевые показатели по улучшению здоровья россиян. А когда не достигает их — манипулирует статистикой или просто «забывает» о прежних целях Главное из расследования фонда «Вместе против рака»