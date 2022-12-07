«Ведомости»: власти России подготовили три варианта ответа на введение потолка цен на российскую нефть

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Администрация президента и правительство РФ обсуждают три варианта ответного механизма на установленный странами Евросоюза, и Австралии потолок цен на российскую нефть. Об этом сообщила газета «Ведомости», ссылаясь на источники.

Первый рассматриваемый вариант — полный запрет на продажу нефти странам, которые поддержали потолок цен, в том числе если они покупают нефть у России через страны-посредники.

Второй вариант — запрет на экспорт по контрактам, куда включено условие потолка цен, вне зависимости от того, какая страна выступает получателем.

Третий вариант, по словам источников, предполагает, что власти РФ введут индикативную цену, то есть установят максимальный дисконт российской нефти Urals к эталонному сорту Brent, при увеличении которого продажа будет запрещена. Этот вариант источники назвали самыми маловероятным.

Окончательное решение пока не принято.

5 декабря вступило решение о введении потолка цен на российскую нефть, которое приняли страны ЕС, «Большой семерки» и Австралия. Предельную цену на нефть установили на уровне 60 долларов за баррель (в дальнейшем его будут пересматривать). Ограничения распространяются только на морские поставки нефти. Покупать российскую нефть дороже установленной цены смогут Венгрия, Болгария, Словакия, Чехия и Хорватия.

Вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что власти России подготовят механизм, позволяющий отказаться от поставок нефти в страны, поддержавшие ограничения на российскую нефть. Ожидается, что ответ России на потолок цен оформят в виде президентского указа.

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