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К заявлению «Медузы» в поддержку телеканала , у которого власти Латвии отозвали лицензию на вещание, за сутки присоединились больше 400 человек и организаций.

В списке тех, кто присоединяется к заявлению, — более 130 организаций. В основном, это медиа-проекты.

Среди тех, кто выразил солидарность с «Дождем» — «Новая газета», , , , журналисты , Илья Шепелин, , писатели и , расследовательский проект Conflict Intelligence Team, актриса Чулпан Хаматова, режиссер Виталий Манский.

Мы обновляем список людей и организаций, которые присоединились к заявлению «Медузы», но не всегда успеваем делать это оперативно. Мы получили письма в поддержку "Дождя" от более чем 130 человек, которые еще не упомянуты в списке. Мы обязательно добавим их имена.

Заявление «Медузы» — и список тех, кто к нему присоединился

Заявление «Медузы» по поводу отзыва латвийской лицензии у телеканала «Дождь» Вы тоже можете к нему присоединиться

Заявление «Медузы» — и список тех, кто к нему присоединился

Заявление «Медузы» по поводу отзыва латвийской лицензии у телеканала «Дождь» Вы тоже можете к нему присоединиться

Власти Латвии 6 декабря отозвали у "Дождя" лицензию на вещание в стране, выданную несколько месяцев назад. Причиной такого решения назвали «угрозу национальной безопасности и общественному порядку». Незадолго до этого у властей Латвии возникло сразу несколько к телеканалу.

«Медуза» в своем редакционном заявлении выразила мнение, что решение латвийского Национального совета по электронным СМИ аннулировать лицензию «Дождя» было «несправедливым, неверным — и несоразмерным тем формальным нарушениям, которые перечислены ведомством».

В поддержку "Дождя" также выступили Латвийская ассоциация журналистов и «Репортеры без границ». Они тоже отметили, что решение властей Латвии несоразмерно допущенным телеканалом нарушениям.

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