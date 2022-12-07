К заявлению «Медузы» в поддержку «Дождя» за сутки присоединились сотни людей — и больше 130 организаций
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К заявлению «Медузы» в поддержку телеканала «Дождь», у которого власти Латвии отозвали лицензию на вещание, за сутки присоединились больше 400 человек и организаций.
В списке тех, кто присоединяется к заявлению, — более 130 организаций. В основном, это медиа-проекты.
Среди тех, кто выразил солидарность с «Дождем» — «Новая газета», «Медиазона», «Важные истории», Republic, журналисты Татьяна Фельгенгауэр, Илья Шепелин, Евгения Альбац, писатели Виктор Шендерович и Михаил Зыгарь, расследовательский проект Conflict Intelligence Team, актриса Чулпан Хаматова, режиссер Виталий Манский.
Мы обновляем список людей и организаций, которые присоединились к заявлению «Медузы», но не всегда успеваем делать это оперативно. Мы получили письма в поддержку "Дождя" от более чем 130 человек, которые еще не упомянуты в списке. Мы обязательно добавим их имена.
Власти Латвии 6 декабря отозвали у "Дождя" лицензию на вещание в стране, выданную несколько месяцев назад. Причиной такого решения назвали «угрозу национальной безопасности и общественному порядку». Незадолго до этого у властей Латвии возникло сразу несколько претензий к телеканалу.
«Медуза» в своем редакционном заявлении выразила мнение, что решение латвийского Национального совета по электронным СМИ аннулировать лицензию «Дождя» было «несправедливым, неверным — и несоразмерным тем формальным нарушениям, которые перечислены ведомством».
В поддержку "Дождя" также выступили Латвийская ассоциация журналистов и «Репортеры без границ». Они тоже отметили, что решение властей Латвии несоразмерно допущенным телеканалом нарушениям.