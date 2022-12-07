ФСБ обвинила в «госизмене» ученого-геодезиста Валерия Качина из Биробиджана

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В Биробиджане сотрудниками ФСБ задержан ученый-геодезист Валерий Качин, подозреваемый в «государственной измене» (статья 275 УК РФ), сообщает ТАСС со ссылкой на спецслужбу.

Материалы уголовного дела в отношении ученого засекречены. Суд уже санкционировал арест Качин. Ученого этапировали в московское СИЗО «Лефортово» для проведения дальнейших следственных действий. В Лефортовском суде Москвы рассказали ТАСС, что следствие просит продлить арест ученому до 12 марта.

Как пишет издание Astra, последним местом работы Валерия Качина стала должность младшего научного сотрудника в заповеднике «Бастак» в Биробиджане. На сайте заповедника указано, что Валерий Качин в 2014 году окончил Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема по специальности «Информационные системы и технологии». Научной специализацией Качина являются геоинформационные системы.

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