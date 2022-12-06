19 нефтяных танкеров застряли у берегов Турции после введения потолка цен на российскую нефть

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В территориальных водах Турции в течение 5 декабря образовалась пробка из 19 нефтяных танкеров, которые встали на якорь на рейдах проливов Босфор и Дарданеллы после введения потолка цен на российскую нефть. Об этом вечером 5 декабря сообщила газета Financial Times, ссылаясь на данные брокеров по морским перевозкам, торговцев нефтью и служб спутникового слежения.

Потолок цен, который ввели с 5 декабря, запрещает танкерам, загружающим российскую нефть, страховать перевозимый товар на Западе, если стоимость нефти выше установленной предельной цены в 60 долларов. После введения ограничений власти Турции потребовали предоставить доказательства, что нефть застрахована.

Один из брокеров по морским перевозкам сказал, что первый танкер прибыл 29 ноября и прождал уже шесть дней.

Большая часть нефти, находящейся на судах у берегов Турции, имеет казахстанское происхождение. Нефть из Казахстана поступает в Россию по трубопроводу и не попадает под западные санкции.

5 декабря вступило в силу решение Евросоюза о введении эмбарго на поставки нефти из России, которое предусматривает механизм потолка цен на нефть, перевозимую по морю. Предельную цену на российскую нефть установили на уровне 60 долларов с возможностью изменить цену в будущем. Принятые ограничения затрагивают широкий спектр услуг, связанных с морской транспортировкой российской нефти.

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