Зеленский сообщил о четырех погибших в результате новых российских ударов

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Четыре человека погибли в результате ракетных ударов, нанесенных Минобороны РФ 5 декабря по территории Украины. Об этом в обращении по итогам 285-го дня войны сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Отчитываюсь о сегодняшнем дне. Главный результат — 70 российских ракет пришло, большинство сбито. «Калибры», Х-101 и так далее. Благодарю всех наших воинов воздушных командований «Восток», «Юг» и «Центр». Молодцы! Спасибо и партнерам — за системы ПВО, которые сейчас используем. Каждая сбитая российская ракета — это конкретное доказательство того, что террор можно победить. Но, к сожалению, мы пока еще не можем обеспечить полную безопасность нашему небу — было несколько попаданий. К сожалению, есть жертвы.

Офіс Президента України

После ракетных ударов РФ по энергетической инфраструктуре во многих регионах Украины пришлось перейти к аварийным отключениям электроэнергии, рассказал президент. По его словам, к вечеру 5 декабря больше всего отключений зафиксировано в Винницкой, Киевской, Житомирской, Днепропетровской, Одесской, Хмельницкой и Черкасской областях. Также перебои с электричеством наблюдались в соседней Молдове, добавил Зеленский.

С начала октября Минобороны РФ регулярно наносит массированные ракетные удары по территории Украины, атакуя объекты военной и критической инфраструктуры. В результате них повреждения получили все крупные ТЭС и ГЭС Украины.

Подробнее об обстрелах

По всей Украине — воздушная тревога из-за российских ракетных ударов. Одесса осталась без воды и электричества. Одна из ракет упала в Молдове ВСУ заявили, что 60 из 70 запущенных ракет были сбиты

Подробнее об обстрелах

По всей Украине — воздушная тревога из-за российских ракетных ударов. Одесса осталась без воды и электричества. Одна из ракет упала в Молдове ВСУ заявили, что 60 из 70 запущенных ракет были сбиты