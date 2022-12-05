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В жилом доме в Заволжье в Нижегородской области взорвался газ — это третий такой инцидент в России за сутки

Источник: ТАСС

В жилом доме в городе Заволжье в Нижегородской области произошел взрыв газа.

В результате инцидента никто не пострадал, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Взрыв разрушил стены между тремя квартирами. Из дома эвакуировали 18 человек, включая троих детей.

Утром 5 декабря произошел взрыв газа в жилом доме в Ярославле. В результате инцидента пострадал местный житель, 44 человека были эвакуированы. Причиной произошедшего стала «самовольная эксплуатация газового оборудования».

Днем 4 декабря произошел взрыв газа в пятиэтажном жилом доме в Нижневартовске, между вторым и третьим этажами в одном из подъездов обрушились перекрытия. Шесть человек погибли, местонахождение еще семи неизвестно.