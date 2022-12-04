В Нижневартовске из-за взрыва обрушились два этажа в пятиэтажном доме. Есть погибшие и пострадавшие

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Обновление. По последним данным, из-за взрыва в Нижневартовске погибли пять человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы. В СК говорят, что погибли четверо. Ранее сообщалось о двух погибших и восьми пострадавших.

В жилом пятиэтажном доме в произошел взрыв, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Взрыв произошел в одной из квартир в доме на улице Мира, из-за этого в двух подъездах обрушились перекрытия между вторым и третьим этажами, сообщает телеграм-канал «112».

Спасатели эвакуировали около 50 жителей дома, пишет Mash. Под завалами остаются трое человек.

По предварительной информации, в здании взорвался газовый баллон. Само здание не газифицировано. «По предварительным данным в квартире на втором этаже проводились работы по натяжению потолков. Сдетонировал газовый баллон», — сказал собеседник «Интерфакса» в экстренных службах. «112» уточняет, что на втором этаже нашли разгерметезированный газовый баллон. По версии, которую приводит Mash, часть дома обрушилась «либо из-за детонации газового баллона, либо из-за самогонного аппарата».

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.