Прокуратура потребовала пожизненного заключения для бывшего сенатора РауфаАрашукова

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Гособвинеение попросило назначить пожизненный срок бывшему сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову по уголовному делу об организации двух убийств и участии в преступном сообществе.

Также прокуратура попросила назначить пожизненное лишение свободы отцу бывщего сенатора Раулю Арашукову. Помимо заключения, обвинение попросило назначить отцу и сыну штрафы в размере 1 миллиона рублей каждому.

Для других фигурантов дела Арашуковых обвинение запросило от пяти до 25 лет лишения свободы.

Рауф Арашуков обвиняется в том, что организовал по поручению своего отца убийства двух человек, которые якобы могли помешать деятельности преступного сообщества, организованного Арашуковым-старшим. Рауля Арашукова также обвиняют в хищении газа на сумму 4,4 миллиарда рублей. В рамках расследования дела в 2021 году имущество Арашуковых обратили в доход государства. Его стоимость прокуратура оценила в 1,3 миллиарда рублей. Рауф Арашуков был задержан в январе 2019 года прямо на заседании Совета Федерации. Сам бывший сенатор называл свое преследование политическим, и называл его инициаторами одного из своих предшественников в Совфеде Вячеслава Дерева и бывшего министра внутренних дел Карачаево-Черкесии Казимира Боташева.

Арашуковых судила коллегия присяжных. В сентябре их признали виновными по всем пунктам обвинения.

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