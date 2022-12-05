Полиция Петербурга возбудила уголовное дело после того, как Григорий Лепс и его охрана избили посетителя бара

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Следователи управления МВД по Московскому району Петербурга возбудили уголовное дело после того, как певец Григорий Лепс и его охранник подрались с посетителем одного из местных баров, сообщают 47news, Baza и Mash. Адвокат Евгений Хейфец, представляющий интересы пострадавшего посетителя, это подтвердил. Официально полиция это не комментировала.

По данным СМИ, расследование ведут по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений (часть 2 статьи 115 Уголовного кодекса РФ), которая предусматривает наказание вплоть лишения свободы.

«Фонтанка» писала, что драка с участием Лепса произошла в ночь на 3 декабря у ирландского бара «Финнеганс» на Московском проспекте, 192, в районе метро «Парк Победы». По сообщениям петербургских изданий, артист приехал в этот бар вместе с охраной после концерта в Ледовом дворце. Сам концерт Лепс завершил, не допев песню; он поблагодарил публику, бросил микрофон и ушел.

Совладелец «Финнеганса» Николай Белоусов утверждает, что в баре до Григория Лепса «докопался» пьяный посетитель, после чего мужчины вышли на улицу, «кувырнулись», их разняли и они разошлись. Baza пишет, что, по словам потерпевшего, 39-летнего Дмитрия Горбачева, в баре певец предложил ему сыграть в нарды на 10 тысяч долларов, тот отказался, после чего Лепс дал ему оплеуху. Затем они вышли на улицу.

Судя по видеозаписи драки, которую опубликовала «Фонтанка», Лепс и Горбачев ругались на улице, а двое охранников артиста пытались их разнять. Когда Горбачев подошел к певцу, третий охранник (с курткой в руках) ударил его по лицу и он упал, после чего Лепс пнул его в живот и тоже ударил по лицу. Горбачев побежал, охранник догнал его, повалил на землю, после чего к ним подбежал Лепс и еще раз замахнулся на Горбачева. По данным СМИ, у пострадавшего диагностировали перелом носа.

4 декабря издание РБК сообщило, что, по данным источников, администрация президента РФ предложила регионам и телеканалам при формировании концертных новогодних программ поддержать артистов «патриотической направленности». В их число вошел Григорий Лепс.