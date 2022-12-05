Пентагон модифицировал комплексы HIMARS для Украины, чтобы их нельзя было использовать для запуска ракет по России
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США тайно модифицировали реактивные системы залпового огня HIMARS, которые передали в качестве военной помощи Украине, чтобы их нельзя было использовать для запуска ракет большой дальности по территориям РФ. Об этом The Wall Street Journal на условиях анонимности сообщили чиновники американской администрации.
В Вашингтоне пошли на такой шаг, чтобы снизить риск эскалации конфликта с Москвой, отмечают собеседники газеты.
В частности, модифицированные установки не могут быть использованы для запуска ракет ATACMS, дальность которых составляет до 300 километров. США не поставляли Украине такие ракеты, однако ограничили возможность их использования с HIMARS на случай, если Киев получит ATACMS от других источников, пишет WSJ.
Украина получила от США 20 пусковых установок HIMARS и большой запас ракет с дальностью полета до 80 километров. Эти ракеты применяются ВСУ для нанесения ударов по российским складам боеприпасов и командным центрам на оккупированных территориях. Как утверждалось, при передаче HIMARS президент Владимир Зеленский лично пообещал США, что они не будут использоваться для нанесения ударов по целям на территории России.