Жительницу Казани оштрафовали по делу о «дискредитации» армии из-за плаката «Я люблю своего папу»

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Суд в Казани оштрафовал на 30 тысяч рублей местную жительницу Светлану Потеряхину, признав ее виновной в «дискредитации» российской армии. Об этом сообщает , ссылаясь на слова Потеряхиной.

Административный протокол по статье 20.3.3 КоАП в отношении жительницы Казани составили из-за того, что 24 сентября она участвовала в акции протеста против мобилизации, которую объявили за три дня до этого. Потеряхина вышла на акцию с плакатом «Я люблю своего папу».

После задержания Потеряхину и других участниц акции отвезли в отдел полиции, где, по словам активистки, полицейские угрожали физическим и сексуализированным насилием, а также отказывались давать задержанным еду и воду.

После акции протеста Светлану Потеряхину оштрафовали на 10 тысяч рублей по статье о нарушении законодательства о митингах (часть 5 статьи 20.2 КоАП).

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