В Дагестане вдоль побережья Каспийского моря нашли 2500 мертвых тюленей

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Вдоль всего побережья Каспийского моря в Дагестане обнаружили 2500 мертвых особей тюленей, сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона.

Тела погибших животных нашли в разных местах, больше всего — в районе реки Юзбаш и между устьями рек Сулак и Шуринка.

ТАСС пишет со ссылкой на министерство, что это наиболее массовая гибель каспийской нерпы за последние десять лет. Подсчет погибших животных продолжается.

Днем ранее, 3 декабря, стало известно, что в Махачкале на берегу Каспийского моря обнаружили 650-700 мертвых тюленей. Днем 4 декабря в Каспийском природоохранном центре подтвердили гибель уже 1700 тюленей.

В Минприроды Дагестана говорили, что основной версией гибели каспийского тюленя «признаны естественные природные факторы».