В Дагестане на побережье Каспийского моря нашли 700 мертвых тюленей

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В Махачкале на берегу Каспийского моря были обнаружены 650-700 мертвых тюленей, сообщило Северо-Кавказское территориальное управление Росрыболовства.

Почему животные погибли, пока неизвестно. Специалисты местного филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии начали сбор данных для определения причин смерти тюленей.

Предполагается, что на берег может выбросить еще больше мертвых тюленей, отметили в Росрыболовстве.

В марте 2021 года на побережье Каспийского моря недалеко от Махачкалы нашли более 150 мертвых особей каспийского тюленя, включенного в Красную книгу. Многие из погибших животных были без шкур. В министерстве природных ресурсов предположили, что тюлени попали в рыболовные тралы, после чего браконьеры сняли с большей части животных шкуры и сбросили в море.