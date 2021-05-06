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Более 150 погибших особей каспийского тюленя, включенного в Красную книгу, нашли в течение двух дней на побережье Каспийского моря недалеко от Махачкалы. Об этом «Интерфаксу» сообщил координатор природоохранных проектов научно-экспедиционного центра «Морские млекопитающие» Виктор Никифоров, участвующий в обследовании побережья.

Первый день было чуть больше 30 погибших тюленей. В основном были молодые особи, многие были без шкуры. На второй день мы увидели другую картину, нашли больше 125 погибших животных. Есть и взрослые звери. Картина страшная, через каждые 50-100 метров лежит погибшее животное.

В беседе с ТАСС Никифоров допустил, что погибших животных может быть больше. «Мы продолжаем обследование, думаю, что сегодня число погибших животных достигнет 200», — сказал он.

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Директор Института экологии и устойчивого развития Дагестанского госуниверситета Алимурад Гаджиев сообщил, что почти на всех погибших тюленях есть следы рыболовных сетей. Кроме того, по его словам, почти у четверти найденных тюленей нет шкур, что может говорить о браконьерстве. «Сейчас идет массовая миграция, поэтому они попадают в сети», — добавил Гаджиев.

Следственный комитет по Дагестану сообщил, что начал проверку после сообщений о массовой гибели тюленей.

Каспийский тюлень, или каспийская нерпа — единственное млекопитающее Каспийского моря. Из-за постоянной добычи численность тюленей резко сократилась, и сейчас вид находится под угрозой полного исчезновения. По словам Виктора Никифорова из центра «Морские млекопитающие», 100 лет назад на Каспии обитали более миллиона тюленей, а сейчас, по разным оценкам, 50-70 тысяч особей.

Каспийский тюлень включен в международную Красную книгу как вымирающий вид. В 2020 году вид внесли в Красную книгу России со статусом «редкие».

С начала декабря 2020 года, как пишет ТАСС, на побережье Каспийского моря в Дагестане обнаружили более 300 мертвых каспийских тюленей.

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