В американской разведке заявили, что Россия тратит боеприпасы быстрее, чем производит

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Директор Национальной разведки США Аврил Хейнс заявила, что российские военные тратят боеприпасы в Украине быстрее, чем российская оборонная промышленность их производит, пишет NBC News.

«Я не думаю, что могу назвать вам точные цифры. Но [Россия] довольно быстро [тратит боеприпасы]. Я имею в виду, что это действительно довольно необычно. И мы считаем, они не способны самостоятельно производить то, что тратят на данном этапе. Так что это будет сложная задача», — сказала Хейнс на форуме в Калифорнии.

В разведке США считают, что такие темпы расходования боеприпасов вынуждают власти России обращаться за военной помощью к другим странам, в том числе Северной Корее и Ирану.

Пентагон заявил в ноябре, что войска России во время войны в Украине производят до 20 тысяч артиллерийских выстрелов в день.

Директор Национальной разведки США Аврил Хейнс считает, что в ближайшие месяцы темпы боевых действий в Украине замедлятся. По ее мнению, Россия и Украина будут готовить ресурсы для контрнаступления после зимы. Аналитики Института изучения войны наоборот уверены, что с наступлением зимы погодные условия на востоке Украины станут более благоприятными для того, чтобы повысить темпы боевых действий.

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