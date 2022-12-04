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На острове Ява активизировался Семеру — самый высокий вулкан Индонезии

Источник: Национальное агентство Индонезии по противодействию стихийным бедствиям

Вулкан Семеру на острове Ява в Индонезии активизировался ранним утром 4 декабря, выбросив столб пепла, сообщило индонезийское агентство по противодействию стихийным бедствиям (BNPB).

В результате извержения шлейф вулканического пепла растянулся на 15 километров, пишет Reuters, ссылаясь на заявление Метеорологического агентства Японии.

В BNPB заявили, что повысили уровень предупреждения об опасности вулкана Семеру до максимального. Местных жителей призвали не заниматься никакой деятельностью в пределах 13 километров от центра извержения Семеру. Началась эвакуация населения вблизи вулкана.

Dec 4: Dramatic Timelapse of Eruption at Semeru Volcano
afarTV

Очевидец сообщил Reuters, что утром большинство подъездных дорог к вулкану закрыли. «Сейчас идет дождь из вулканического пепла, и он закрыл вид на гору», — рассказал агентству местный волонтер.

Год назад, 4 декабря 2021 года, началось извержение Семеру, из-за чего погибли больше 50 человек.