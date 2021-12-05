На острове Ява проснулся вулкан Семеру. Ближайшие деревни покрыло вулканическим пеплом. Фотографии

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4 декабря на острове Ява начал извергаться вулкан Семеру — один из почти 130 действующих вулканов в Индонезии. В результате извержения столб пепла достиг высоты 15 километров, из-за чего авиакомпаниям пришлось поменять свои маршруты. Под глубоким слоем пепла и вулканической пыли оказались 11 деревень, расположенных возле вулкана, в том числе селение Сумбер Вулух (на фото ниже). Спасательную операцию в районе затрудняют едкий дым, отсутствие электричества и тропические дожди. На сегодня известно, что погибли по меньшей мере 13 человек и еще около 100 пострадали. Пострадавшие в основном получили ожоги из-за пожаров и контакта с горящей лавой. Из округа Лумаджанг в провинции Восточная Ява, который находится в районе извержения, эвакуировали более 900 человек.

Территория, покрытая пеплом, в деревне Сумбер Вулух в округе Лумаджанг. 5 декабря 2021 года Juni Kriswanto / AFP / Scanpix / LETA

Участники поисково-спасательной операции. 5 декабря 2021 года Juni Kriswanto / AFP / Scanpix / LETA

Поврежденные дома в деревне Сумбер Вулух. 5 декабря 2021 года Umarul Faruq / Antara Foto / Reuters / Scanpix / LETA

Umarul Faruq / Antara Foto / Reuters / Scanpix / LETA

Juni Kriswanto / AFP / Scanpix / LETA

Ammar / EPA / Scanpix / LETA Juni Kriswanto / AFP / Scanpix / LETA

Поиски людей после извержения вулкана в деревне Сумбер Вулух. 5 декабря 2021 года Juni Kriswanto / AFP / Scanpix / LETA