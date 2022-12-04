Генпрокурор Ирана заявил, что закон об обязательном ношении хиджаба изменят

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Власти Ирана начали работать над изменением закона, который обязывает женщин носить , сообщил генеральный прокурор Ирана Мохаммад Джафар Монтазери. Об этом пишет The Guardian.

«И парламент, и судебные органы работают [над этим вопросом]», — заявил генпрокурор, не уточнив, как именно эти органы власти изменят закон. По его словам, 30 ноября группа экспертов встретилась с комиссией парламента по культуре, «и мы увидим результаты через неделю или две».

В Иране хиджаб стал обязательным для женщин после Исламской революции 1979 года, но многие иранские женщины пренебрегали этим требованием. В июле 2022 года в Иране приняли строгий закон о хиджабе и целомудрии, направленный против тех, кто, по мнению властей, неправильно носит хиджаб. Женщин обязали носить головной платок, закрывающий волосы, шею и плечи, а полиция нравов стала задерживать тех, кто нарушает новое правило.

Власти Ирана решили упразднить полицию нравов, которая следит за соблюдением закона об обязательном ношении хиджаба. Об этом, как сообщает Al Arabiya, заявил генпрокурор Ирана. При этом Iran International пишет, что Мохаммад Джафар Монтазери говорил, что власти Ирана не упразднят полицию нравов, «но после последних событий государственные органы пытаются решить этот вопрос разумным образом».

С конца сентября в Иране продолжаются протесты, которые начались после того, как 22-летняя Махса Амини умерла после задержания полицией нравов за «неправильное» ношение хиджаба. Акции протеста идут по всей стране. Их жестко разгоняют силовые структуры.

По заявлению властей Ирана, в ходе протестов погибли около 200 человек. Правозащитники говорят, что по состоянию на 2 декабря в Иране убили 469 протестующих, в том числе 64 несовершеннолетних. Больше 18 тысяч протестующих задержали.

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