В Москве загорелся Микояновский мясокомбинат
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.
В Москве произошел пожар в здании Микояновского мясокомбината на Волгоградском проспекте.
В МЧС сообщили, что из здания эвакуировали 13 человек. Информации о пострадавших пока не поступало, сколько человек в момент начала пожара было в здании, пока неясно.
По данным спасателей, есть угроза распространения огня на соседние строения. Пожарные приступили к тушению, обсуждается вопрос применения пожарного вертолета.
Причина возгорания пока неизвестна.