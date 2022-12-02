В Москве загорелся Микояновский мясокомбинат

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В Москве произошел пожар в здании Микояновского мясокомбината на Волгоградском проспекте.

В МЧС сообщили, что из здания эвакуировали 13 человек. Информации о пострадавших пока не поступало, сколько человек в момент начала пожара было в здании, пока неясно.

По данным спасателей, есть угроза распространения огня на соседние строения. Пожарные приступили к тушению, обсуждается вопрос применения пожарного вертолета.

Причина возгорания пока неизвестна.