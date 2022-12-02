СБУ пришла с обысками в монастыри и храмы в трех областях Украины

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Служба безопасности Украины сообщила, что провела «контрразведывательные мероприятия» в монастырях и храмах Украинской православной церкви в Житомирской, Ровенской и Закарпатской областях.

В сообщении СБУ, опубликованном в соцсетях, упоминаются пять монастырей и три храма, в которых сотрудники ведомства вместе с полицией проводят обыски.

«Учитывая вооруженную агрессию РФ, данные мероприятия проводятся в том числе для предотвращения использования религиозных общин в качестве ячеек „русского мира“ и защиты населения от провокаций и террористических актов», — заявили в СБУ.

Ранее в ноябре СБУ провела обыски на территории Киево-Печерской лавры. Тогда представители украинской службы также говорили, что противостоят «использованию лавры как ячейки „русского мира“».

1 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в стране планируют запретить деятельность религиозных организаций, связанных с Россией.

Подкаст «Что случилось» — об обысках в Киево-Печерской лавре

Все эпизоды Спецслужбы Украины провели обыск в Киево-Печерской лавре, чтобы не дать использовать ее как «ячейку „русского мира“». А на самом деле для чего? 00:00 53:39