Российские сайты журналов Elle, Elle Girl и Elle Decoration прекратят работу

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Медиагруппа Shkulev Media Holding закрывает российские сайты изданий Elle, Elle Girl и Elle Decoration в связи с расторжением лицензионного соглашения. Об этом пресс-служба компании сообщила ТАСС.

«Речи не идет о продлении действия лицензионного соглашения на 2023 год, поэтому нами принято решение о закрытии сайтов», — привели в компании слова президента Shkulev Media Holding Виктора Шкулева.

Как сообщили в пресс-службе медиагруппы, сотрудникам редакций закрытых сайтов предложат работу в других проектах холдинга.

«Медуза» заблокирована в России. Мы были к этому готовы — и продолжаем работать. Несмотря ни на что Нам нужна ваша помощь как никогда. Прямо сейчас. Дальше всем нам будет еще труднее. Мы независимое издание и работаем только в интересах читателей.

В июне Shkulev Media Holding приостановил выпуск журналов Elle, Elle Decoration, Elle Girl и Maxim в России. «Эти журналы невозможно издавать, потому что на рынке нет брендов, которые традиционно являются рекламными партнерами нашей медиагруппы», — объяснял глава медиагруппы Виктор Шкулев.

На фоне российского вторжения в Украину и последовавших за этим санкций многие иностранные бренды приостановили или прекратили работу в РФ.

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