На рейсах «Аэрофлота» перестали показывать фильмы. Пассажирам предложили «устроить диджитал-детокс»

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Пассажиры «Аэрофлота» лишились возможности подключаться во время полета к стриминговым системам компании, чтобы посмотреть фильмы или послушать музыку.

Как сообщается в телеграм-канале авиаперевозчика, услуга стала недоступна из-за «отказа зарубежных поставщиков» предоставлять ее на самолетах А320/321 и Вoeing 737. У авиакомпании 100 и 37 таких самолетов соответственно — это почти весь парк «Аэрофлота».

В авиакомпании заверили, что речь идет о временной мере. «Мы уже работаем над новым отечественным решением, которое будем рады представить вам к Новому году!» — говорится в сообщении. Пока же пассажирам предлагается устроить «декабрьский диджитал-детокс на время полета».

Российские авиакомпании одними из первых столкнулись с санкциями из-за войны в Украине. В конце февраля Евросоюз закрыл небо для российских самолетов, запретил продажу самолетов, запчастей и оборудования российским авиакомпаниям, а также обязал лизинговые фирмы добиться возврата самолетов, сданных в аренду российским перевозчикам — к концу марта более 70 самолетов были арестованы. В августе агентство Reuters сообщило, что российские авиакомпании, в том числе «Аэрофлот», начали разбирать свои самолеты ради запчастей из-за нехватки комплектующих.

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