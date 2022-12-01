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Владелец Twitter, глава Tesla и SpaceX Илон Маск провел встречу с генеральным директором Apple Тимом Куком. Об этом Маск рассказал в твиттере.

«Хороший разговор. Среди прочего, мы разрешили недоразумение по поводу возможного удаления Twitter из App Store. Тим ясно дал понять, что Apple никогда не думала об этом», — сообщил Маск.

О том, что Apple угрожает Twitter удалением из магазина приложений App Store без объяснения причин, несколько дней назад заявил сам Маск. Он также сообщил, что Apple приостановила почти всю рекламу в Twitter.

Илон Маск купил Twitter в конце октября, заплатив за компанию 44 миллиарда долларов. Он сократил около половины штата компании и предупредил оставшихся о том, что их ждет более высокая нагрузка.

По данным СМИ, из-за действий Маска из Twitter ушел ряд сотрудников, критически важных для поддержания работы платформы. Вслед за этим многие рекламодатели столкнулись с проблемами при запуске рекламных кампаний в Twitter и решили приостановить свои траты в соцсети.

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Что происходит с Twitter после прихода Маска

Многие сотрудники Twitter отказались работать с Илоном Маском — по слухам, на некоторых ключевых должностях теперь просто никого нет Пользователи соцсети паникуют из-за возможного закрытия, но миллиардер в «похороны» не верит