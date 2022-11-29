Илон Маск обвинил Apple в цензуре и пообещал опубликовать документы Twitter о «подавлении свободы слова»

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Владелец Twitter Илон Маск заявил, что в социальной сети будут опубликованы документы, свидетельствующие о «подавлении свободы слова», предположительно, компанией Apple.

«Файлы Twitter о подавлении свободы слова вскоре будут опубликованы в самом Twitter. Общество заслуживает знать, что произошло на самом деле», — написал Маск. Он заявил, что «это битва за будущее цивилизации».

«Если свобода слова будет утрачена даже в Америке, то впереди нас ждет только тирания», — заключил бизнесмен.

Накануне Маск обвинил компанию в цензуре и «ненависти к свободе слова», заявив, что Apple приостановила почти всю рекламу в Twitter. Предприниматель также раскритиковал компанию за «секретную 30-процентную комиссию», которая, как он утверждает, введена на все покупки в App Store. По его словам, Apple угрожает Twitter удалением приложения соцсети из магазина без объяснения причин.

Ранее Маск пообещал создать «альтернативный телефон», если Google и Apple заблокируют Twitter в своих магазинах.

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Илон Маск закрыл сделку по покупке Twitter 27 октября, заплатив за компанию 44 миллиарда долларов. После этого предприниматель сократил около половины штата социальной сети, а тех, кто остался, предупредил, что им придется работать с высокой интенсивностью. По данным СМИ, на фоне происходящего из Twitter ушли многие критически важные для поддержания работы платформы сотрудники.

Что происходит в Twitter после прихода Маска

Многие сотрудники Twitter отказались работать с Илоном Маском — по слухам, на некоторых ключевых должностях теперь просто никого нет Пользователи соцсети паникуют из-за возможного закрытия, но миллиардер в «похороны» не верит

Что происходит в Twitter после прихода Маска

Многие сотрудники Twitter отказались работать с Илоном Маском — по слухам, на некоторых ключевых должностях теперь просто никого нет Пользователи соцсети паникуют из-за возможного закрытия, но миллиардер в «похороны» не верит