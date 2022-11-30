В Брянской области загорелись резервуары с топливом

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В ночь на 30 ноября в Суражском районе Брянской области загорелись резервуары с нефтепродуктами, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Площадь пожара, по данным чиновника, составила 1800 квадратных метров. Что стало причиной возгорания, не уточняется.

На месте пожара работают 80 человек и 30 единиц техники, в том числе туда направлены пожарный поезд и аэромобильная группировка МЧС, добавил Богомаз.

Сведений о пострадавших не поступало.

Обновлено. Через три с половиной часа после появления сообщений о пожаре Богомаз заявил, что возгорание локализовано. Телеграм-канал «112» (принадлежит РЕН) утверждает, что резервуар с нефтью загорелся после попадания боеприпаса, сброшенного с беспилотника.

29 ноября губернатор соседней Курской области Роман Старовойт заявлял об обстрелах приграничных районов региона со стороны Украины. Чиновник утверждает, что удары ВСУ были нацелены на объекты энергоснабжения. Из-за этого ряд населенных пунктов области были обесточены.

Власти российских регионов, граничащих с Украиной, регулярно сообщают об обстрелах с украинской стороны. В Украине официально это не подтверждают и подчеркивают, что ведут оборонительную войну.

В октябре-ноябре российские войска неоднократно наносили массированные удары по объектам энергетики Украины, из-за чего, по заявлению «Укрэнерго», повреждения получили все крупные тепло- и гидроэлектростанции. После последней крупной атаки, 23 ноября, 80% территории Украины остались без электроэнергии и воды.