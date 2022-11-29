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Губернатор Курской области заявил, что ВСУ второй раз за день обстреляли объекты энергоснабжения. Два района частично обесточены

Источник: Роман Старовойт

Губернатор Курской области Роман Старовойт утверждает, что Вооруженные силы Украины обстреляли приграничный Суджанский район вечером 29 ноября. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По словам губернатора, зафиксировано не менее 11 попаданий, в том числе в объект энергоснабжения. Из-за этого частично обесточены Суджанский и Кореневский районы, сообщил Старовойт. Информации о пострадавших нет.

Утром 29 ноября губернатор Курской области сообщил, что ВСУ обстреляли поселок Теткино в другом приграничном районе, Глушковском. По его словам, произошло не менее 10 попаданий. Повреждения получили объекты энергоснабжения, из-за чего часть поселка осталась без электроэнергии. О пострадавших не сообщалось.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.

Власти российских регионов, граничащих с Украиной, регулярно сообщают об обстрелах с украинской стороны. В Украине официально это не подтверждают и подчеркивают, что ведут оборонительную войну.

В октябре-ноябре российские войска неоднократно наносили массированные удары по объектам энергетики Украины, из-за чего, по заявлению «Укрэнерго», повреждения получили все крупные тепло- и гидроэлектростанции. После последней крупной атаки, 23 ноября, 80% территории Украины остались без электроэнергии и воды.