Умерла бывшая бесланская заложница Марина Дучко

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В Северной Осетии после продолжительной болезни умерла Марина Дучко, пострадавшая во время в сентябре 2004 года. Она была ранена в позвоночник при взрыве в школе, с тех пор ей приходилось передвигаться на инвалидной коляске.

Как сообщили в комитете «Матерей Беслана», состояние Марины Дучко ухудшилось вечером 28 ноября, из-за болезни у нее начался сепсис. Женщину доставили в больницу, где она скончалась в реанимации. Похороны запланированы на 30 ноября.

Соболезнования родным и близким Марины Дучко выразил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Мужественная женщина, которая 18 лет боролась с последствиями теракта. Которая много испытала и — многое преодолела благодаря удивительной силе характера! Светлый и стойкий человек! Мы очень старались поддержать Марину. Очень надеялись, что лечение, которое она проходила, поправит ее здоровье… Знаю, что за нее переживала вся республика! К сожалению, в этой ситуации мы оказались бессильны…

О судьбе Марины Дучко стало широко известно после выхода фильма «Беслан, Помни», приуроченного к 15-летней годовщине теракта. В этой ленте Дучко рассказывала, что живет на пенсию от государства в размере 13 тысяч рублей в месяц и подрабатывает разведением и продажей фиалок через интернет. После выхода фильма многие откликнулись на помощь Марине Дучко: она смогла погасить кредит, у нее выросло количество заказов в интернете. В начале 2022 года сообщалось, что Дучко была вынуждена выставить на продажу свой дом, чтобы оплатить лечение в Греции.

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