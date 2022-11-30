Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал о планах НАТО инвестировать в производство боеприпасов советского образца

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НАТО рассматривает вариант инвестировать средства в системы вооружений советской эпохи, которые использует украинская армия. Об этом CNN заявил глава Госдепартамента США Энтони Блинкен.

Мы рассматриваем все варианты, чтобы обеспечить украинцев тем, что им нужно и что для них будет эффективно. Это касается и систем вооружений советской эпохи, которые находятся у ВСУ десятилетиями, и, например, обеспечения боеприпасами для этих систем. В некоторых случаях это может потребовать производства чего-то, что не производится уже некоторое время.

26 ноября The New York Times сообщила, что страны-члены НАТО обсуждают возможность инвестиций в старые заводы в Чехии, Словакии и Болгарии, чтобы возобновить там производство снарядов для украинских артиллерийских систем советского образца.

В войне России с Украиной используется больше количество артиллерийских снарядов. Как рассказал The New York Times неназванный представитель НАТО, летом в Донбассе ВСУ ежедневно использовали шесть-семь тысяч снарядов, российская армия — 40-50 тысяч. Для сравнения, во время войны в Афганистане США и их союзники из НАТО выпускали около 300 снарядов в день, а сейчас в США в месяц выпускается 15 тысяч снарядов.

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