Десять граждан Беларуси, работавших на складе Ozon в Подмосковье, попали в больницу с менингитом. Сообщается, что один человек умер

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

12 граждан Беларуси, которые работали на одном из предприятий в городском округе Истра Московской области, были госпитализированы с подозрением на менингит. Об этом сообщает посольство Беларуси в России.

У 10 из 12 госпитализированных диагноз подтвердился. Из них восемь находятся в состоянии средней тяжести, один — в тяжелом состоянии. Еще один заболевший, по неподтвержденным данным, умер, сообщило посольство.

О вспышке менингита в Подмосковье 28 ноября рассказал Mash со ссылкой на родственников заболевших. По информации издания, заболели сотрудники склада интернет-магазина Ozon, жившие в общежитии в поселке Нахабино. В больницы были доставлены больше 30 заболевших, многие из них оказались в реанимации, писал Mash.

Управление Роспотребнадзора по Московской области подтвердило, что у некоторых работников складского комплекса Ozon в Истре выявили симптомы менингита. При этом, по данным Роспотребнадзора, с признаками этой болезни были госпитализированы 11 человек (сколько из них белорусов, не уточнялось), а еще 15 человек поместили в медучреждения с признаками ОРВИ.

В Ozon изданию «Секрет фирмы» подтвердили «несколько случаев заболевания» менингитом в Подмосковье и заявили, что «о массовой заболеваемости речи не идет». Точное число заразившихся в компании не назвали. В Институте дезинфектологии Роспотребнадзора заявили, что риск заражения менингитом через посылки со склада Ozon отсутствует.

Телеграм-канал «Осторожно, Москва» сообщал, что в начале октября, еще до выявления вспышки менингита на складе Ozon в Истре, от этого заболевания умерла 42-летняя сотрудница склада, жившая в Наро-Фоминске.

Что такое менингит и как от него защититься

Как не заболеть менингитом? 9 карточек