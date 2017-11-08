Как не заболеть менингитом?
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1
Что это за заболевание?
Менингит — это воспаление оболочек головного и спинного мозга, из-за которого возникает отек мозга и в результате повышается внутричерепное давление. Болезнь развивается крайне быстро и в некоторых случаях приводит к смерти уже в первые сутки после появления симптомов, а еще она может вызывать серьезное поражение мозга. Чаще всего причиной инфекции становится вирус, но вызвать ее могут и бактерии, а иногда — грибки. В большинстве случаев вирусный менингит возникает из-за энтеровирусов (пик их распространения приходится на конец лета и начало осени) и герпес-вирусов; бактериальный — из-за менингококков, пневмококков и гемофильной палочки типа b. Некоторые другие вирусы и бактерии тоже могут вызывать менингит, но случается это гораздо реже.
2
Почему вы о нем говорите? Насколько велик риск заболеть менингитом?
В России это заболевание распространено не больше, чем во многих других странах. Тем не менее регулярно появляются новости о том, что вспышки менингита зафиксированы то в одном, то в другом регионе России. По данным Роспотребнадзора, в 2016 году менингококковая инфекция (бактериальная форма менингита) была у 737 россиян, а заболевших энтеровирусным менингитом было в 1,8 раза больше, чем в прошлом году. Бактериальный менингит у детей может приводить к смерти (по разным данным, до 15% случаев заканчиваются именно так). У выживших нередко развиваются последствия вроде потери слуха, неврологических нарушений, иногда требуется ампутация рук и (или) ног. При вирусном менингите прогноз гораздо лучше.
3
Кто в зоне риска?
Риск заболеть бактериальным менингитом выше у младенцев и пожилых людей (в возрасте 60 лет и старше). Кроме того, менингит, как и все инфекционные заболевания, активнее распространяется там, где большие группы людей живут вместе (например, в казармах или студенческих общежитиях). В этих условиях вероятнее оказаться в компании с бессимптомным носителем менингококка (по статистике, это 5–10% взрослых людей, а в закрытых группах эта доля может увеличиваться до 60–80%). Еще заболеванию подвержены люди с иммунодефицитом и отсутствием селезенки. Путешественники рискуют заразиться менингококком, если они отправляются в места с высокой распространенностью этой инфекции, например в Африку к югу от Сахары, особенно в засушливое время года, или в Мекку во время ежегодного паломничества хадж и умра.
4
Как распознать менингит?
Менингит коварен тем, что поначалу его симптомы можно запросто перепутать, например, с симптомами гриппа. При менингите поднимается высокая температура, появляется головная боль, повышенная чувствительность к свету, становится трудно наклонить голову. Часто бывают и дополнительные симптомы, такие как тошнота, рвота, спутанность сознания и сыпь на теле.
5
Как понять, что у младенца менингит?
Обнаружить у младенцев симптомы менингита бывает крайне сложно, потому что таких типичных проявлений, как лихорадка, головная боль и скованность затылочных мышц, у них может и не быть либо их может быть трудно выявить. Вместо этого ребенок может стать раздражительным, заторможенным, у него может пропасть аппетит или появиться рвота. Нередко возникает и сыпь, причем очень характерная: она не исчезает при надавливании. Для того чтобы проверить, не с этой ли сыпью вы имеете дело, можно прибегнуть к тесту со стаканом: нужно надавить прозрачным стеклянным стаканом на сыпь — если она не исчезнет, то срочно нужно обратиться в больницу. Если сыпи нет, но есть другие признаки менингита, нужно срочно обратиться к врачу. То же самое, кстати, касается и взрослых.
6
А в быту менингит передается?
Менингококковая инфекция, как и многие другие, передается воздушно-капельным путем. То есть для того, чтобы человек заразился, достаточно, чтобы на него просто чихнули.
7
И как же не заболеть менингитом?
От менингита невозможно защититься полностью, потому что до сих пор не от всех возбудителей есть вакцины. Так что остается лишь регулярно мыть руки и, в общем-то, делать все то, что нужно делать для предотвращения обычной ОРВИ или гриппа.
8
Но привиться все же стоит?
Конечно, прививаться тоже нужно, это защитит от некоторых вирусов и бактерий, вызывающих менингит. Не существует одной вакцины, которая защищала бы сразу от всех возбудителей менингита, но можно привиться от менингококка, пневмококка, гемофильной палочки типа b, паротита (свинки), кори, ветрянки и гриппа.
От менингококка есть несколько вакцин, которые защищают от разных серогрупп этой бактерии. Какая наиболее опасна для вас, зависит от того, где вы живете. В Европе, Америке и в целом по России чаще всего встречается серогруппа B, а следует за ней серогруппа C. В России также возбудителями бывают менингококки серогрупп A и W. Что чаще встречается в вашем регионе, лучше уточнить в местном Роспотребнадзоре.
Американские Центры по контролю и профилактике заболеваний рекомендуют делать прививку против менингококковой инфекции детям в возрасте 11–12 и 16 лет, а также детям, у которых повреждена или отсутствует селезенка, есть ВИЧ-инфекция или иммунодефицит. Согласно американскому графику прививок, взрослым и пожилым людям вакцина от менингококка необходима в определенных случаях: например, при высоком уровне заболеваемости в регионе, при поврежденной или удаленной селезенке и ВИЧ-инфекции. В российском Национальном календаре обязательных прививок вакцины от менингококка и ветряной оспы нет, но можно привиться за свой счет.
9
А вылечиться от менингита можно?
Можно, главное — вовремя начать. Врачи лечат менингит антибиотиками или противовирусными средствами — в зависимости от возбудителя. При менингококковой инфекции болезнь иногда развивается очень быстро — между первыми симптомами и смертью может пройти около суток, поэтому при малейшем подозрении на менингит немедленно обращайтесь к врачу.
Партнерский материал. Что это такое?