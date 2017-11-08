Как не заболеть менингитом?

Конечно, прививаться тоже нужно, это защитит от некоторых вирусов и бактерий, вызывающих менингит. Не существует одной вакцины, которая защищала бы сразу от всех возбудителей менингита, но можно привиться от менингококка, пневмококка, гемофильной палочки типа b, паротита (свинки), кори, ветрянки и гриппа.

От менингококка есть несколько вакцин, которые защищают от разных серогрупп этой бактерии. Какая наиболее опасна для вас, зависит от того, где вы живете. В Европе, Америке и в целом по России чаще всего встречается серогруппа B, а следует за ней серогруппа C. В России также возбудителями бывают менингококки серогрупп A и W. Что чаще встречается в вашем регионе, лучше уточнить в местном Роспотребнадзоре.

Американские Центры по контролю и профилактике заболеваний рекомендуют делать прививку против менингококковой инфекции детям в возрасте 11–12 и 16 лет, а также детям, у которых повреждена или отсутствует селезенка, есть ВИЧ-инфекция или иммунодефицит. Согласно американскому графику прививок, взрослым и пожилым людям вакцина от менингококка необходима в определенных случаях: например, при высоком уровне заболеваемости в регионе, при поврежденной или удаленной селезенке и ВИЧ-инфекции. В российском Национальном календаре обязательных прививок вакцины от менингококка и ветряной оспы нет, но можно привиться за свой счет.