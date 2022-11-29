Суд вернул в армию мобилизованного жителя Петербурга, который уехал на такси из воинской части. Он добивается перевода на альтернативную службу

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Городской суд Петербурга отклонил апелляционную жалобу 27-летнего Кирилла Березина, который после призыва по мобилизации отказался брать в руки оружие, сбежал из воинской части и потребовал перевести его на альтернативную гражданскую службу. Об этом сообщает «Фонтанка», ссылаясь на адвоката Никифора Иванова.

Березин в жалобе оспаривал решение суда первой инстанции, который посчитал законным то, что его призвали в рамках мобилизации. Решение городского суда Петербурга вступило в силу незамедлительно.

После заседания суда у Березина началась паническая атака, в больнице ему оказали медицинскую помощь, после чего его отвезли в воинскую часть на Васильевском острове, пишет «Бумага».

Адвокат Никифор Иванов сообщил «Бумаге», что сперва Березина отправят в воинскую часть в поселке Каменка под Выборгом (там, как ранее говорил Березин, начальник штаба угрожал ему физической расправой). По словам адвоката, службу Березин будет проходить в части в городе Луга Ленинградской области, где пообещали дать ему работу «без оружия».

После суда Березин сказал «Русской службе Би-би-си», что его, скорее всего, «заберут обратно в Каменку, отправят в Белгород и там убьют». «Я ничего не сделал плохого, чтобы оказаться между смертью и тюрьмой. Не знаю, что мне делать сейчас», — сказал Березин.

Вечером 29 ноября сотрудники военной комендатуры забрали мобилизованного мужчину из воинской части на Васильевском острове, чтобы отвезти в Каменку.

В конце сентября Кирилла Березина призвали по мобилизации и отправили в 138-ю мотострелковую бригаду в Каменке, а затем — в палаточный лагерь в Белгородской области на границе с Украиной. Он сбежал из воинской части, когда узнал, что его подразделение переезжает, и на такси уехал в Петербург, где сразу пошел в Следственный комитет. Он написал заявление на офицера, который угрожал ему физической расправой. СК начал проверку.

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